Едно денонощие вадят тялото на загиналия китаец в Стара Планина
Парапланеристът е поднал в трудно достъпна урва със скали
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Парапланеристът е поднал в трудно достъпна урва със скали
Жената разбира от новините, че се е случил инцидент
Той бе приет в болницата с тежка травма на лумбални прешлени
Неговият колега е в много тежко състояние
Пострадалият е един от най-опитните български парашутисти
Това се случи по време на парада по повод националния празник на Испания
В армията има изключителна методика и много добри специалисти, но понякога стават грешки
Загиналият е подофицер Патрик Лабри от 2-ри полк на Кралската канадска конна артилерия
Парапланеристът Том извади късмет за разлика от френските командоси
Монтана. Парашутист от Гърция - 33-годишният А.Н., се приземил опасно и извън правилата за летене при скок с парашут на летището в село Ерден, съобщих...