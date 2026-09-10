ЧРД на Йорданка Христова!

Рожден ден днес празнува естрадната легенда Йорданка Христова!

Йорданка Христова е една от най-обичаните и емблематични български естрадни певици. Родена е на 10 септември 1943 г. в София. Завършва Школата за естрадни певци в класа на Милчо Левиев, което поставя началото на забележителния ѝ музикален път.

Музикалната ѝ кариера започва през 1966 г., когато печели първа награда на фестивала „Златният Орфей“ с песента „Делфините“. Това отличие я изстрелва сред водещите имена на българската сцена. През годините Христова изпълнява десетки вечни хитове, сред които „Песен моя, обич моя“, „Изповед“ („Ще продължавам да пея“), „Тъмночервена роза“ и „Янтра“.

Характерни за нея са кадифеният плътен глас, силната сценична харизма и страстта към латиноамериканската музика. Тя е първата българска певица, постигнала огромна популярност в Куба, където изнася десетки концерти и се превръща в любимка на публиката.

За своята над 60-годишна кариера Йорданка Христова има издадени редица албуми и е изнесла хиляди концерти в над 40 страни по света. Тя остава символ на елегантност, артистично дълголетие и непреходна любов към музиката.

Днес празнуват още:

Неждет Шабан, депутат от ДПС

Милена Милотинова, генерален директор БНТ

Петьо Блъсков, журналист, главен редактор на в. „Труд“

Степан Ерамян, журналист и издател

Стоян Янкулов-Стунджи, музикант-перкусионист

Стойчо Керев, журналист и продуцент