Две аномалии променят зимата в Европа
Според последните сезонни прогнози се очаква комбинирано влияние върху Северното полукълбо
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Според последните сезонни прогнози се очаква комбинирано влияние върху Северното полукълбо
Климатичните аномалии през последните години вече не са изключение, а устойчива тенденция
Утре ще е адска жега, предвижда прогнозата
Температурите ще са около или над нормата
НИМХ издава червен код за предупреждение
Температурните аномалии са чести, но този епизод е необичайно дълъг
Голямото слънчево петно AR3590 е много опасно
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Дамите да се обличат като зелки, каза експертът
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Обяснението на експертите
Хапчетата за сваляне започват да действат след 2 седмици
В Северна Каролина е обявено бедствено положение, в Сейнт Луис се разхождат по къс ръкав