Нов квартал в София става златен, младите вдигат цените
Софийският имотен пазар продължава да се движи нагоре
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Софийският имотен пазар продължава да се движи нагоре
Пазарът на имоти полудя, 115 сделки на ден
Кметът на район "Студентски" взе най-чаканото решение
Район "Студентски" съобщи
Компанията стартира мащабен социален проект за изграждане и реконструкция на общински детски площадки
Това е първият външен обект в партньорството между двете компании
„Предстои изграждането на връзка между кв. „Малинова долина" и кв. „Студентски град" и кръгово кръстовище на бул. "Св. Климент Охридски" и бул. "Анд...
София. Газова бутилка се взриви в жилище в столичния квартал „Малинова долина", стопанинът пострада леко. Това съобщиха от СДВР. Мъжът на около 60 год...