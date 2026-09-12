Световният вкус в София! Започват 5 големи хранителни изложения
„Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфуд&Дринк“ и Wine&Spirits Show събират индустрията от 12 до 15 ноември
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„Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфуд&Дринк“ и Wine&Spirits Show събират индустрията от 12 до 15 ноември
Млечните и месните ни продукти са визитката на страната ни, каза зам.министър Тодор Джиков
Да има хляб означава да има мир“, каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите /НБСХС/ Мариана Кукушева
Златен медал от международното изложение БУЛПЕК донесоха два нови продукта на добричката фирма "Добруджански хляб" АД. Със Златен медал и Диплом за ка...