Защо вуйчото на двама от волейболистите не може да гледа представянето им

Бабата и вуйчото на волейболната ни гордост Александър и Симеон Николови, които доведоха до страхотния обрат срещу САЩ на Международната федерация по волейбол, разкриха как се отглеждат шампиони, пред Нова тв.

Зад месеците тежка подготовка, лишения и пълно посвещение стои голямото волейболно семейство на момчетата. Баба Ани, както предпочита да я наричаме, е Ангелина Шопова - майката на Мая Николова и бивша волейболистка, която е до момчетата през целия им живот. Жената споделя, че е много щастлива и горда с внуците си.

Тя разказва и за най-ранните години на момчетата, още когато цялото семейство отива в Япония, докато баща им Владо играе в японския отбор Toray Arrows през сезон 2006/2007. С умиление баба Ани разказва и за малките радости, които са поддържали енергията на Алекс и Мони и са оставили скъпи спомени у тях. Тя разкри, че двамата обожават супа топчета, пълнени чушки и палачинки.

Тя е треньор цели 41 години и тежкият режим не ѝ е чужд, но признава колко обича да вижда внуците си да се забавляват.

Вуйчо им Петър Шопов, който също е бивш волейболист и главен треньор на женския отбор в „Левски” (София), не скрива, че играта на момчетата му влияе по особен начин. „Не мога да гледам момчетата. Връщат ме във времето, когато бях просто фен”, казва той. След като емоциите отминат, Петър все пак успява да оцени играта на Алекс и Мони, както и нагласата им по време на мачове.

