Тази цена на родните праскови никой не беше очаквал!

Реколтата от праскови е през настоящата година е рекордно ниска, а цената за килограм десертни "първо качество" отива към 8 лева, съобщава бТВ.

"Мирише си. Ароматът е страшен. Просто такъв аромат няма никъде вносни или в България било то за такъв вид праскова! Праскови има много видове, но десертният сорт е специфичен с това, че може да се отделя от костилката”, обяснява Радослав Чотров, производител на праскови, с. Храбрино.

Поколения производители

Той е четвърто поколение производител на праскови от селото. Повече от век мястото се слави с необичайно ароматните плодове.

"Прасковите в нашия регион са разпространени благодарение на това, че има две реки, които предразполагат за растежа. И има специално течение, което е нужно на прасковата да стане. Това течение много благоприятства за дадения плод. Тя става много ароматна и много вкусна“, обяснява той.

Радослав има градина от 20 декара. Избира да се върне при нея, след като пробва различни професии.

"В Англия работих, през почти всичко преминах там. В старчески дом бях, в строителството бях. Имах бизнес на нашето Черноморие – ресторант, който не можа да бъде толкова успешен“, разказва производителят.

Близо до земята

Сега, за разлика от повечето си връстници, Радо е близо до земята и се учи всеки ден:

"Сутрин се става в 5 часа. Идваме тук, в росата, в калта. Берем праскови, оглеждаме всички дървета, оглеждаме да няма щети, както тези дни имаше бури... Това е през цялата година. То не е само в сезона, когато е беритбата. Това всичкото има нужда от оране, косене, резитба. В момента хората на моята възраст и по-малките...те са в скъпите автомобили, хубавите заведения, марковите дрехи. Никой от тях не би дошъл тук – в пръстта, в тревата – да се бори да създаде нещо“, казва той.

Заради климатичните аномалии тази година Радо разчита само на късните сортове праскови. Другите са напълно унищожени. "Април месец имаше слана доста сериозна. Имаше сняг. По-лошото е сланата. Сланата попарва самия цвят. И няма как да стане плодето, което се заражда на дървото“, обяснява той.

Природните условия и пораженията

Дърветата изсъхват без видима причина. Налага се все повече пръскане с препарати, а преди 80 години дядото на Радо е отглеждал праскови, без химия. "И аз съм се чудил и съм се замислял много пъти върху това нещо, но мисля, че климатът тогава е било различен. Сега има всякакви бръмбари, всякакви червеи, които ние даже още не можем да разберем откъде идват и как идват", посочва производителят.

Всичко днес е необичайно. "Сега, последните две години птиците започнаха да кълват прасковата. Има някакви птици, които не знам откъде дойдоха. Почнаха да кълват всяка една праскова“, казва Радо.

Радо ще получи помощи за измръзналите дървета, но: "Започват плащанията от големите стопанства. Което според мен няма никаква логика – от големите стопанства. Трябваше да се започне от малките."

В момента цените на прасковите в Храбрино са между 6 и 8 лева за килограм. Търсенето е голямо, тъй като количествата са малки, а и производителите оредяват.

