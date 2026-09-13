Праскови за боклука: Плодове гният по дърветата заради смешни изкупни цени
Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
Следете всички новини, анализи и коментари за Праскови. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
Нужна е държавна подкрепа
Китай владее света, Испания - Европа
Производител се хвана за главата, споделя ужаса, с която се сблъскав
Неблагоприятното време и други лоши условия отказват все повече производители
Цените край пътя са двойно по-ниски от тези в магазина
След черешите, сега и прасковите се превръщат в рядък лукс на пазара
В нормална година в България се берат около 10 хиляди тона праскови
Проблем и с кайсиите и сливите
Овощарите бият аларма - остават и без застраховки
Роналд Рейгън обявява месец август за "Национален месец на прасковите"
Прасковите са изключително полезни. Имат изумително голямо количество витамин С. В една праскова се съдържат цели 90% от необходимата дневна доза от т...
Не знам как хората ще продължат работата си, каза кметът на село Гаврилово
4 рецепти за екзотична скара от плодове
Домашна лимонада с пюре от праскови и ледено фрапе са предпочитани разхлаждащи напитки
Производството на круши, праскови и ябълки е с между 59,7% и 93,7% над миналогодишното
Разходите за отглеждане на плодовете са се увеличили
Римляните наричат прасковите "Персийски ябълки"
Осигурява почти 10% от дневния минимален прием на фибри
Богат източник на витамин А, както и на С и Е