Радев нокаутира пепетата! Разкри как ще похитят изборите

След като похитиха Конституцията, сглобкаджиите от ПП-ДБ вече работят усилено да похитят и парламентарните избори. Планът им е в ход с официално поисканата помощ от ЕС, с внушение за предполагаемо хибридно външно влияние върху изборите. Какво означава това и някой вижда ли на терен такова влияние? Тежките въпроси зададе във фейсбук лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

Очевидната цел на ПП е да дискредитират изборите като направят паралел с румънския модел, за да се удължи властта на служебното правителство на Гюров, което е на практика нелегитимно. Тези хора дори не могат да си представят до каква степен злепоставят България в ЕС с поведението си, категоричен бе Радев.

И призова: "Апелирам всички български граждани да не допуснем този брутален и нелеп опит да бъдат откраднати изборите. България сама избира своето Народно събрание и никакви намеси отвън не могат да подменят вота на българските граждани".

ПП-ДБ имат твърде много грехове към България, за да ги припознаваме като коалиционен партньор. Българите еднозначно заявиха, че нямат доверие на сегашната политическа класа и нейното време свърши, отсече Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com