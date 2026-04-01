Цонев: Ще разкрием истината за "Петрохан" (НА ЖИВО)

Искаме да разкрием вината на държавата за "Петрохан". Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев по време на изслушването по темата на МВР-шефа Емил Дечев. Дебатът в парламента е предизвикат от ИТН.

За пореден път, трети или четвърти, колегата Божанков смесва темите - причините за случая "Петрохан" и трагедията скръбта, болката, мъката на роднините на загиналите. Ние по никакъв начин не нарушаваме тяхната болка. За друго става въпрос, точно във връзка с тази болка - да разкрием вината на държавата да се случи тази трагедия, посочи Цонев.

Искаме да знаем откъде тръгва тази трагедия. Тя тръгва от българското училище, от разрешение за частни училища, от липсана на контрол ходят ли децата на училище, посочи народният представител.

Определени партии и НПО-та свързани със Сорос изземват държавни функции. На тези НПО-та им биват аутсорсвани държавни дейности. Искаме да видим кой е участвал, каза Цонев. И заяви: "Болката и мъката искат истината, няма да спрем да търсим истината".

