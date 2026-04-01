Калин Стоянов с тежки разкрития за Дечев и Кандев в парламента

Остър сблъсък беляза изслушването на служебния вътрешен министър Емил Дечев в Народното събрание, след като депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов отправи серия от тежки разкрития към него и главния секретар на МВР Георги Кандев. В изказването си той постави под въпрос мотивите за кадрови решения, начина на провеждане на полицейските операции и липсата на информация по разследванията край Петрохан и Околчица. Според него действията на ръководството на МВР създават напрежение и подкопават доверието в институцията.

Стоянов заяви, че „в крайна сметка не стана ясно защо точно в този момент“ е взето решението за отстраняването на Кремена Илиева като директор на Института по криминалистика, като добави, че обяснението, че била на „изпълнителска длъжност“, не е достатъчно. Той насочи вниманието си и към начина на назначаване на Георги Кандев, като попита „по какъв начин“ е бил издигнат, след като първоначално е заемал друга позиция и впоследствие „с някакви заповеди“ е стигнал до най-висшата професионална длъжност в МВР.

В изказването си депутатът използва остър тон към главния секретар, като заяви, че Кандев „се е взел насериозно“, „нахлузил униформата“ и „обикаля страната да се прави на голям шериф“. Той подчерта, че МВР „не е сцена на ТикТок“, и определи поведението му като „абсолютен срам“, като дори заяви, че служители в системата се срамуват от него.

Калин Стоянов отправи сериозни обвинения и по отношение на работата на МВР, като заяви, че от ръководството е „спуснато да се образуват максимален брой досъдебни производства“, дори „да не са налице основания за това“, с цел да се отчита активност чрез „пиар акции“ и „фанфари“. По думите му ежедневно се съобщават „стотици бройки“, но липсва яснота за реалните резултати, включително за повдигнатите обвинения.

Като пример той посочи случай, при който при полицейска операция в малко населено място е била „иззета кутия с дарения за болно дете“, което определи като „цинизъм и арогантност“. Според него подобни действия „амбицират и обединяват хората“, вместо да възстановяват доверието в институциите.

В центъра на критиките му остана липсата на информация по разследванията на убийствата край Петрохан и Околчица. Стоянов заяви, че „вече близо два месеца нито дума“ не се чува по тези случаи и подчерта, че министърът „за пореден път каза, че нищо не знае“, което според него е недопустимо за ръководител на МВР.

В края на изказването си депутатът отправи и политически обвинения, като заяви, че целта на действията е „да се потули случаят Петрохан“ и да се влияе върху изборния процес. Той нарече Дечев и Кандев „хора еднодневки“ и завърши с поговорката „дай власт на глупака и му гледай сеира“, с която описа случващото се в Министерството на вътрешните работи.

