Станислав Анастасов: Започват ли пак пудели и пачки на пълна скорост?

Жоро Кандев да отговори защо е изпратил писма до митниците, с които ги уведомява, че изтегля екипите от МВР от данъчните складове и акцизните производства. Започват ли пак пудели и пачки на пълна скорост? Това попита от парламентарната трибуна зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов.

"Познаваме се с Жоро Кандев много добре. Той не за първи път иска да стане главен секретар на МВР. Не знам защо, подведен от жълтите медии, едно време се обръщаше към мен да стане главен секретар. Тъй като е важно да знаем кой говори от парламентарната трибуна, госпожо председател, моля ви да зададете три въпроса на главния секретар Жоро Кандев. Първият - с какъв успех е завършил средното си образование, тъй като имаме информация, че той е много близък до този, с който министърът е завършил своето висше, може и да е по-нисък. Вторият - фамилията Скендерови говори ли му нещо на него? Познава ли ги? Свързан ли е по някакъв начин с най-богатата фамилия и Гоце Делчев, с някакви инциденти с тях? И за какво е ял шалтаци от баща си? Той знае за какво говоря. Баща му, който тогава също е бил служител на МВР и може би е прикрил някакъв случай. И последният въпрос, който въобще не е без значение, защото след малко ще обсъждаме мерките, с които българските граждани трябва да бъдат подпомогнати заради кризата с цената на горивата, а там приходите идват от бюджета, идват основно от акцизи и данъци, най-вече от ДДС. Моля Жоро Кандев да отговори защо е изпратил писма до митниците, с които ги уведомява, че изтегля екипите от МВР от данъчните складове и акцизните производства. Започват ли пак пудели и пачки на пълна скорост", заяви Станислав Анастасов.

