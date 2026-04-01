Хамид изобличи Дечев! МВР агитира за една партия

Наблюдаваме полицейски тормоз и натиск върху кандидати за народни представители и техните семейства, полицейски тормоз върху активисти на определени политически партии и осъществяване на открита агитация на полицейски служители по разпореждане на техните началници в редица области в полза на Прогресивна България и в полза на ПП-ДБ. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид по време на изслушването на вътрешния министър Емил Дечев в парламента. Дебатът по повод чистката в МВР и аферата "Петрохан" бе предизвикан от ИТН-

Искам главният секретар да излезе и да обясни от кого получава тези заповеди за натиск. Защо извършва агитация в полза на определена политическа сила? От Николай Копринков ли получава своите заповеди и той ли го кара да агитира в полза на Прогресивна България? - заяви Хамид

И на какво се дължи този натиск? Ще Ви дам един пример. От 13 до 31 март жилището на кандидат за народен представител е претърсвано три пъти в отделни дни. Естествено, и трите пъти нищо не е открито, защото няма какво да открият, но цялото село е стресирано, разкри народният представител.

Всички служители там да са стресирани. И за да не съм голословен да твърдя, че полицията извършва открита агитация в полза на Копринков и компания, ще Ви покажа. Ето Ви село Конарско, където полицията придружава автомобил на кандидат за народен представител от определена партия, която агитира в полза на Николай Копринков и из цялото село са придружавани от полиция и така агитират, каза Хамид.

