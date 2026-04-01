Калин Стоянов разби вътрешния министър за „Петрохан“: Не знаете нищо!

Остро напрежение избухна в Народното събрание по време на изслушването на служебния вътрешен министър Емил Дечев и ст. комисар Кремена Илиева. Поводът - липсата на конкретна информация по разследванията на двете тройни убийства край Петрохан и Околчица. Депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов отправи тежки обвинения за възможна намеса и непрозрачност в работата на МВР. Случаят, който предизвика силен обществен отзвук, се превърна в нова линия на политически сблъсък.

От парламентарната трибуна Стоянов заяви, че според „коридорна информация“ министърът е проявявал неофициален интерес към експертизите по делото „Петрохан-Околчица“. По думите му Дечев се е интересувал „кои служители са натоварени“ със задачите и „в каква посока ще бъде резултатът“.

Стоянов нападна министъра още в началото, определяйки го като „нелегитимен“ и заявявайки, че в изказването му „всяка втора дума е оправдание с прокуратурата“. По думите му МВР не може да се дистанцира от случая, тъй като разследващите са „негови подчинени - оперативни работници“.

Депутатът атакува и кадрови решения в системата, като постави въпросите защо е освободен директорът на Института по криминалистика (въпросната ст. Комисар Илиева) - структурата, ангажирана с експертизите по случая. Той подчерта, че всички разследващи са служители на МВР и съответно подчинени на министъра.

Стоянов отправи и лична критика към Дечев, определяйки като „абсолютен срам“ твърденията, че последният не разполага с информация по случая. Според него е „задължително“ вътрешният министър да е „най-информираният човек“ по такова обществено значимо разследване.

Още в началото на изказването си депутатът използва остър тон, наричайки назначенията в МВР „нелегитимни“ и поставяйки под съмнение цялата управленска верига.

Изслушването идва на фона на сериозно обществено напрежение около двете тройни убийства, при които бяха открити тела в районите на Петрохан и връх Околчица. До момента липсата на официална и детайлна информация за напредъка на разследванията поражда съмнения и засилва политическите атаки срещу ръководството на МВР.

От страна на министър Дечев по-рано беше заявено, че директорът на Института по криминалистика „не извършва експертизи“, а изпълнява ръководни функции, като смяната е мотивирана с необходимост от „по-голям опит“ на новото ръководство. Това обаче не успя да тушира напрежението в пленарната зала.

