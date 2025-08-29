Литургия на уникално място у нас! За пръв път след 500 години

От 500 години насам за първи път днес ще бъде отслужена литургия в разрушения манастирски комплекс на остров "Свети Иван" край Созопол.

Църквата почита на 29 август отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, а именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца.

Програма на празничните богослужения ще започне с литийно шествие от храма "Св.Св. Кирил и Методий" до созополското пристанище, откъдето с лодки в морето посетителите ще стигнат до острова.

Там божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений.

След това проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи, ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия - орден "Св. Димитрий Сливенски" първа степен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com