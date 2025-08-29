Чудесата на България

Литургия на уникално място у нас! За пръв път след 500 години

Божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений

29 авг 25 | 7:42
Иван Ангелов

От 500 години насам за първи път днес ще бъде отслужена литургия в разрушения манастирски комплекс на остров "Свети Иван" край Созопол.

Църквата почита на 29 август отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, а именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца.

Програма на празничните богослужения ще започне с литийно шествие от храма "Св.Св. Кирил и Методий" до созополското пристанище, откъдето с лодки в морето посетителите ще стигнат до острова.

Там божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений.

След това проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи, ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия - орден "Св. Димитрий Сливенски" първа степен.

Автор Иван Ангелов

1 Коментара
taraleg
преди 50 минути

Служат само на "ролесите" си.

