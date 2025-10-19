Патриархът: Високите технологии не дават съдържание на човешкия живот

Главата на Българската православна църква патриарх Даниил благослови стотици миряни в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски" над родното на светеца с. Скрино.

Негово светейшество оглави литургията, която продължава около 3 часа. Днес е Отчов ден, деня на бащата. Освен село Скрино днес празнува и Дупница, както и близкото до Кюстендил с. Пиперков чифлик, където е приготвен и курбан за здраве.

Миряни посрещнаха патриарх Даниил още на входа на манастира "Св. Йоан Рилски", за да получат благословията му.

"На днешния ден празнуваме паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец. Малко повече от едно хилядолетие ни дели от времето, когато той е живял. В същото време не се е променило с нищо това, което служи на човека за спасение. Живеем във време на високи технологии, но виждаме, че те не дават съдържание на човешкия живот“, каза пред БНР патриархът.

И допълни: „А свети Йоан Рилски е придобил онова, което е непреходно за човека - любовта към бога и към човеците, да се стремим това да придобиваме - молитва, покаяние, въздържание, търпение, милосърдие. Това служи за нашето вечно спасение. Честит и благословен празник!".

От София е организирано поклонническо шествие. Има посетители от цялата страна и най-вече от Югозапада: "Всяка неделя сме тук на служба, на неделна служба. Много се вълнуваме и много сме щастливи, че имаме такъв свят българин и ще му се молим да помага на България, на българския народ за едно по-добро бъдеще".

