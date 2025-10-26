Патриарх Даниил с литургия за Димитровден в Кюстендил

Патриарх Даниил ще отслужи литургия за празника на храма "Св. вмчк Димитър" по повод 160 години от освещаването на черквата.

Празникът на храма в Кюстендил започнаха преди дни, когато в двора беше открита мобилната фото-документална изложба "160 години храм "Св. Димитър Солунски“ - пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865-2025)".

С тържествен камбанен звън в събота вечерта десетки кюстендилци посрещнаха икона и частица от светите мощи на Свети великомъченик Димитър Солунски.

Светините ще останат тук за вечни времена. Беше извършено освещаване на специално изработената икона, след което беше отслужена Празнична вечерня с петохлебие.

С патриаршеската литургия днес ще завършат празненствата по повод 160 години от освещаването на един от трите основни храма в Кюстендил.

