На Света Варвара жените спазват много важна забрана
На този ден обаче няма забрана за работа, освен за занаятчийски дейности
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На този ден обаче няма забрана за работа, освен за занаятчийски дейности
Имен ден имат Варвара, Варка, Варя, Барбара, Варадин и др. производни
За имен ден днес черпят Варвара, Варка, Варя, Барбара и Варадин
На други места Св. Варвара се почитала като покровителка на домашните птици
Светицата покровителства внезапно починалите хора
София. Днес православната църква почита Света Варвара. Тя е християнска великомъченица, родена в края на 3 век и починала през 305 или 306 г. Светиц...