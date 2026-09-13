Всичко за Света Варвара

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Почитаме Света Варвара

Почитаме Света Варвара

София. Днес православната църква почита Света Варвара. Тя е християнска великомъченица, родена в края на 3 век и починала през 305 или 306 г. Светиц...

04 декември | 8:24
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