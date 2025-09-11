На днешния църковен празник спазвайте една важна забрана

Православната ни църква отбелязва на 11 септември празника на Теодора Александрийска.

Животът на мъченицата

Теодора от Александрия е била омъжена за префекта на Египет. В семейството на двамата царяла любов и хармония. Подбуден от дявола, един богаташ се възхитил от красотата на младата Теодора и започнал с всички сили да я съблазнява в прелюбодеяние, но дълго време не успявал. Теодора все пак изневерявала на съпруга си, но скоро се опомнила и осъзнала сериозността на падението си. Тя се разгневила сама на себе си, започнала да се удря по лицето и да си скубе косата. Съвестта й не й давала мира и Теодора отишла при известната игуменка и й разказала за греха си. Игуменката, като видяла покаянието на младата жена, й разказала за Божието опрощение и й припомнила жената грешница от Евангелието Мария Магдалена, която измила нозете на Христос със сълзите си и получила от Него опрощение на греховете.

С надеждата за Божията милост Теодора казала: „Вярвам в моя Бог и отсега нататък няма да върша такъв грях и ще се стремя да изкупя постъпката си“. В този момент Теодора решила да отиде в манастир, за да се очисти с труд и молитва. Тя напуснала тайно дома си и облечена в мъжки дрехи, поискала да влезе в манастир, защото се страхувала, че съпругът й ще я намери. Игуменът на манастира, за да изпита решимостта на новодошлата, дори не я благословил да влезе в двора. Света Теодора прекарала нощта на портата. На сутринта тя паднала на колене пред игумена и казала, че се казва Теодора от Александрия, и го помолила да й позволи да остане в манастира като мъж за покаяние и монашески труд.

Дори опитни монаси бяха удивени от коленопреклонните коленичещи нощни молитви на Теодора, от нейното смирение, издръжливост и себеотрицание. Дори на празниците тя работила в манастира в продължение на осем години. Нейното тяло, някога опетнено от прелюбодеяние, се превърнало в съд на Божията благодат и приемник на Светия Дух.

Един ден на светицата било наредено да отиде в Александрия, за да купи провизии. След като благословила пътуването, игуменката заръчала на Теодора, че в случай на закъснение трябва да спре в манастира Ената, който е на път. В гостната на манастира Ената е била и дъщерята на неговия игумен. Тя дошла да посети баща си. Очарована от чара на младия монах (Теодора), тя се опитала да съблазни монаха Теодор в греха на блудството, без да знае, че жена стои пред нея. След като получила отказ, тя съгрешила с друг гост на манастира и забременяла. След известно време бащата на безсрамното момиче, разбирайки, че е извършила грях, започнал да разпитва дъщеря си за бащата на детето.

Дъщеря му казала, че е монах Теодор от съседния манастир. Игуменът на Ената веднага писал на игумена на Теодорския манастир и го уведомил за случилото се. Игуменът на манастира Теодорин не повярва на това и защити подопечния си. Но игумена на Ената настоявал монах Теодор да приеме детето и да се покае за беззаконието си.

Света Теодора не възразила на обвиненията и се съгласила да приеме детето като свое. Всички монаси я осъдили за греха й и я изгонили от молитвената катедрала. Света Теодора живеела извън манастира с дете, което кърмела, въпреки че самата тя не била майка. Тя смирено понесла всички изображения и помолила Бог за прошка.

След като прекарала седем години на този пост, света Теодора починала. Игуменът дошъл при нея, за да погребе трупа й, но когато я съблякъл, видял, че е жена. Всички бяха изненадани и уплашени от това.

Традиции и обичаи за 11 септември

Ако слънцето грее, но дава малко топлина, очаквайте студена зима.

Нашите предци отдавна са вярвали, че на този ден никога не трябва да се прибират чужди вещи от кръстопът, защото това може да донесе болести и нещастия. Също е било забранено да се мие косата и да се очертават устните. Църквата приравнява празните приказки с греха, така че не бива да празнословите.

Предците ни са считали, че 11 септември е последният ден на лятото, след което започва есента.

