Молитви за изцеление към светица действат днес, внимавайте с думите
Имен ден празнуват Асенка, Асен и Аспарух
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Имен ден празнуват Асенка, Асен и Аспарух
Край на цикъла от Великденски празници, начало на Русалийската седмица
Очаква се локомотивите да са готови за пускане в експлоатация няколко дни преди Коледа.
Кубрат и Тервел са били християни, напълно възможно е и Аспарух да е бил кръстен, казва д-р Петър Николов
Бронзова скулптура на брата на Аспарух откриват утре в Челле ди Булгериате Паметник на български хан ще бъде открит в италианския град Челле ди Булге...
Братя Пулеви дариха на Звяра от изтока мартеница Боксовият шампион Тервел Пулев призна, че ще продължи семейната традиция и ще кръсти следващия си на...