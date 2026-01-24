Стотици останаха без работа! Затвориха българския пазар в Одрин

Внезапно затвориха любимия на българите пазар в Одрин Улус пазар в Одрин. Общината загуби собствеността върху терена заради натрупан дълг към Турския институт за социално осигуряване (SGK).

Решението остави без работа близо 400 търговци и предизвика сериозно напрежение. Недоволните се събраха пред сградата на общината с искане пазарът да бъде отворен отново възможно най-скоро.

„Това решение ни нанася тежък удар – пазарът е нашият основен източник на доходи и ежедневно привлича хиляди посетители, особено от България“, заявиха търговци.

По думите им Улус пазар има ключово значение за чуждестранните гости от Европа и за граничния трафик. Те настояват местната власт да намери друг начин за уреждане на задълженията си, който да позволи пазарът да продължи да работи под общинско управление.

Предложението среща подкрепа както от бизнес общността, така и от част от посетителите, за които Улус пазар беше не просто място за пазаруване, а утвърдена част от уикенд пътуванията до Одрин.

Въпреки затварянето на емблематичния Улус пазар, известен като „българския пазар“ в Одрин, градът и останалите търговски зони в района остават сред най-предпочитаните дестинации за пазаруване и кратки почивки от българските туристи.

