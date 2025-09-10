Общество

Уникално разкритие за наша община! 8 години не знае какво има в мазето й

Откриха ферма за крипновалута

10 сеп 25 | 9:17
3730
Мира Иванова

Ферма за криптовалута беше открита в сградата на общината в Горна Оряховица, предаде БНТ.

Служители на администрацията са се натъкнали на инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.

Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината. По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Крими
Още от Общество
Коментирай