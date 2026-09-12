Ново бедствие в наш град. Градините изядени
Стопаните се хванаха за главата
Следете всички новини, анализи и коментари за Марокански Скакалци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стопаните се хванаха за главата
Кърджали. 7 000 декара в Момчилградско, нападнати от марокански скакалци, бяха напръскани с препарати „Димилин" и „Акарзин", съобщиха от общинска адми...
Кърджали. На 26 май рано сутринта започва въздушно третиране на нападнатите от марокански скакалци площи на територията на област Кърджали. Това беше...
Кърджали. Областният управител Бисер Николов поиска министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков да обяви каламитет на популацията на маро...
Кърджали. Масово пръскане срещу нашествие на марокански скакалци започна в Кърджалийско. "В района на Ардинско третирането на площите се извършва в ме...