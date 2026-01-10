НОИ с ключова новина за пенсиите. Засяга всички

Управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева увери, че пенсиите и осигурителните плащания са напълно гарантирани, а осъвременяването им от 1 юли не е застрашено въпреки удължения бюджет.

Осъвременяване по "швейцарското правило"

По думите ѝ "швейцарското правило" ще продължи да се прилага, независимо от липсата на редовен бюджет.

"Прилагането на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване не е под въпрос. Пенсионерите могат да бъдат спокойни – от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени", увери управителят на НОИ пред БНТ.

Осъвременяването ще се извърши по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите.

Превалутирането

Начева подчерта, че след превалутирането в евро няма нито една намалена пенсия и процесът е протекъл прозрачно и без технически затруднения.

"Няма нито една променена или намалена пенсия. Преизчисляването се извърши в полза на хората по единствения официален курс – 1,95583", подчерта тя.

Притесненията на пенсионерите след въвеждането на еврото

По думите ѝ основното безпокойство сред възрастните хора е било дали ще запазят размера на пенсиите си след преминаването към евро.

"Процесът е изцяло прозрачен и предвидим – системите на НОИ превалутират автоматично и всеки може по всяко време да получи информация", отбеляза Караиванова-Начева.

Информационни кампании и работа с институции

Тя изтъкна значението на информационната кампания, осъществена съвместно с "Български пощи", кметствата и местните администрации.

От началото на януари се наблюдава рязко увеличаване на използването на електронния портал на НОИ, където вече са обединени всички услуги на института. Чрез него гражданите могат да подават заявления за обезщетение за безработица, да заявяват документи от осигурителния архив, както и да проверяват данните си за осигурителен стаж и доход.

"Още през първите дни на януари виждаме значителен ръст на запитванията, което показва активното използване на портала", каза управителят на НОИ.

Прогноза за бъдещ размер на пенсията

Сред най-търсените електронни услуги е тази за изчисляване на прогнозен размер на пенсията, до която се влиза с ПИК или КЕП.

"Всеки, който въведе информацията си за стаж и доход, може да получи прогнозен размер на бъдещата си пенсия директно през портала", обясни Караиванова-Начева.

Тя бе категорична, че социалните и осигурителните плащания не са застрашени, въпреки че страната е с удължен бюджет.

"Разходите се извършват съобразно разписаното в Кодекса за социално осигуряване", посочи тя.

