Как ще се закръгляват пенсиите в евро. Най-важната информация

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. пенсионните спестявания на българите също ще бъдат преизчислени в новата валута. Това ще стане автоматично, безплатно и без загуба на стойност, съобщиха от пенсионните дружества и Комисията за финансов надзор.
Какво точно се променя
Индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове (втори стълб) и доброволните пенсионни фондове (трети стълб) ще бъдат превалутирани служебно от левове в евро.
Няма да се изискват никакви действия от осигурените лица – процесът ще се извърши изцяло автоматично от пенсионните дружества.
За превалутирането няма да се дължат такси или удръжки.
Фиксиран курс и без загуба на стойност
Всички натрупани средства ще бъдат преизчислени по фиксирания курс на Българската народна банка:
1 евро = 1.95583 лв.
Така стойността на натрупаните пари не се променя – просто се превръща в евро.
Закръгляване по стандартното правило
След изчислението сумите ще се закръгляват до втория знак след десетичната запетая, според общоприетото математическо правило – ако третият знак е 5 или повече, вторият се увеличава с единица.
Пример: 1234.567 лв. ще се превърнат в 1234.57 евро.
Без промяна в дяловете
Броят на дяловете в индивидуалната партида на всеки осигурен остава същият.
Разлика ще има единствено в това, че стойността на един дял вече ще се изчислява и обявява в евро.
Общата сума в евро ще бъде получена, като броят на дяловете се умножи по новата стойност на един дял в евро.
Бъдещите вноски – вече в евро
От 1 януари 2026 г. всички осигурителни вноски ще се превеждат директно в евро.
Вноски, които се отнасят за по-ранни периоди, но постъпят след тази дата, ще бъдат преизчислени от НАП в евро преди превеждането им към съответния фонд.
Няма промени в пенсионните права
От пенсионните дружества уверяват, че въвеждането на еврото не засяга правилата за изчисляване на пенсиите, нито начина, по който се управляват средствата по индивидуалните партиди.
Без промяна остават и условията за наследяване на натрупаните суми.
Без притеснение за спестяванията
С въвеждането на еврото българите няма да загубят нищо от натрупаните си средства – те просто ще бъдат преизчислени по фиксирания курс.
Процесът ще бъде напълно прозрачен и безплатен, уверяват от Комисията за финансов надзор, Националната агенция за приходите и Българската народна банка.
Най-важното:
Вашите пенсионни спестявания остават същите – само валутата се променя.
