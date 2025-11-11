Как ще се закръгляват пенсиите в евро. Най-важната информация

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. пенсионните спестявания на българите също ще бъдат преизчислени в новата валута. Това ще стане автоматично, безплатно и без загуба на стойност, съобщиха от пенсионните дружества и Комисията за финансов надзор.

Какво точно се променя

Индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове (втори стълб) и доброволните пенсионни фондове (трети стълб) ще бъдат превалутирани служебно от левове в евро.

Няма да се изискват никакви действия от осигурените лица – процесът ще се извърши изцяло автоматично от пенсионните дружества.

За превалутирането няма да се дължат такси или удръжки.

Фиксиран курс и без загуба на стойност

Всички натрупани средства ще бъдат преизчислени по фиксирания курс на Българската народна банка:

1 евро = 1.95583 лв.

Така стойността на натрупаните пари не се променя – просто се превръща в евро.

Закръгляване по стандартното правило

След изчислението сумите ще се закръгляват до втория знак след десетичната запетая, според общоприетото математическо правило – ако третият знак е 5 или повече, вторият се увеличава с единица.

Пример: 1234.567 лв. ще се превърнат в 1234.57 евро.

Без промяна в дяловете

Броят на дяловете в индивидуалната партида на всеки осигурен остава същият.

Разлика ще има единствено в това, че стойността на един дял вече ще се изчислява и обявява в евро.

Общата сума в евро ще бъде получена, като броят на дяловете се умножи по новата стойност на един дял в евро.

Бъдещите вноски – вече в евро

От 1 януари 2026 г. всички осигурителни вноски ще се превеждат директно в евро.

Вноски, които се отнасят за по-ранни периоди, но постъпят след тази дата, ще бъдат преизчислени от НАП в евро преди превеждането им към съответния фонд.

Няма промени в пенсионните права

От пенсионните дружества уверяват, че въвеждането на еврото не засяга правилата за изчисляване на пенсиите, нито начина, по който се управляват средствата по индивидуалните партиди.

Без промяна остават и условията за наследяване на натрупаните суми.

Без притеснение за спестяванията

С въвеждането на еврото българите няма да загубят нищо от натрупаните си средства – те просто ще бъдат преизчислени по фиксирания курс.

Процесът ще бъде напълно прозрачен и безплатен, уверяват от Комисията за финансов надзор, Националната агенция за приходите и Българската народна банка.

Най-важното:

Вашите пенсионни спестявания остават същите – само валутата се променя.

