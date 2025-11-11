НОИ съобщи много важна новина за пенсиите

Средният осигурителен доход за страната през септември 2025 г. е 1882,97 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Това представлява увеличение спрямо август, когато средният доход беше 1858,85 лв.

За периода от 1 октомври 2024 г. до 30 септември 2025 г. средномесечният осигурителен доход е 1798,95 лв.

Този показател се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2025 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Средният осигурителен доход служи като база за изчисляване на пенсиите, затова промяната му пряко влияе върху размера на бъдещите пенсионни плащания.

От института отбелязват, че тенденцията на плавен ръст се запазва и през третото тримесечие на годината.

