Кристалина проговори за капаните в икономиката. Решението

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, че "световната икономика се справя по-добре, отколкото се опасявахме, но по-зле, отколкото ни е необходимо".

Георгиева подчерта, че световната икономика е показала устойчивост на "множество шокове, търговско напрежение и повишена несигурност", но посочи, че ситуацията все още е по-лоша, отколкото би трябвало да бъде.

"Растежът е упорито нисък и е под нивата преди коронавирусната пандемия, а дългът е изключително висок, задушава много страни, особено по-бедните", отбеляза тя, посочвайки геополитическото напрежение, климатичните събития и "технологичните и демографските трансформации" сред факторите, които допринасят за по-високата несигурност.

Ръководителят на МВФ също така заяви, че развитието на изкуствения интелект (ИИ) може да помогне за "обръщане" на тенденцията на бавен растеж на производителността.

"Според нашата оценка ИИ може да осигури почти 1 процент допълнителен икономически растеж. Това е забележително", обясни тя, цитирана от БНР.

