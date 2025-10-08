Кристалина би тревога: Пригответе се!

Глобалната икономика се държи по-добре от очакваното въпреки сериозни сътресения като тарифите на президента Доналд Тръмп, но ръководителят на Международния валутен фонд (МВФ) предупреди, че тази устойчивост може да не продължи.

"Пригответе се," каза управляващият директор Кристалина Георгиева в реч пред аналитичен център. "Несигурността е новото нормално и е тук, за да остане", предупреди тя на събитие на Института Милкен в деня, когато цената на златото достигна рекордните 4 000 долара за унция, тъй като инвеститорите търсят безопасно убежище от отслабващия долар и геополитическата несигурност. Това се случва и преди годишните срещи на МВФ и Световната банка следващата седмица във Вашингтон, където тарифите на Тръмп се очаква да бъдат основна тема, пише АРл

Световната икономика се прогнозира да нарасне с 3% тази година, а Георгиева посочва редица фактори, които могат да предотвратят по-голям спад: държавите са приложили решителни икономически политики, частният сектор се е адаптирал, а тарифите се оказаха по-малко тежки от първоначално очакваното.

"Но преди някой да въздъхне с облекчение, моля, чуйте това: глобалната устойчивост все още не е била напълно изпробвана. И има тревожни признаци, че тестът може да настъпи. Вижте само нарастващото глобално търсене на злато," каза тя.

По отношение на тарифите на Тръмп Георгиева уточни, че "пълният ефект все още предстои да се прояви. В САЩ компресирането на печалбите може да доведе до по-голямо прехвърляне на разходите върху потребителите, което повишава инфлацията и има последствия за паричната политика и икономическия растеж."

Републиканската администрация наложи вносни мита на почти всички търговски партньори на САЩ през април, включително Канада, Мексико, Бразилия, Китай и дори малката африканска държава Лесото. "Ние сме царе в това да бъдем засегнати от тарифите," каза Тръмп във вторник по време на среща с канадския премиер Марк Карни.

Докато САЩ обявиха някои търговски рамки с държави като Великобритания и Виетнам, тарифите създават глобална несигурност. "Другаде потокът на стоки, преди предназначени за американския пазар, може да предизвика втори кръг на тарифни увеличения," допълни Георгиева.

Следващия месец Върховният съд на САЩ ще разгледа дали Тръмп има правомощия да налага част от тарифите си съгласно Закона за международните извънредни икономически пълномощия.

В речта си Георгиева обърна внимание и на недоволството сред младите по света, като много от тях очакват бъдеще, в което ще печелят по-малко от родителите си.

"Младите изразяват своето разочарование на улиците от Лима до Рабат, от Париж до Найроби, от Катманду до Джакарта — всички искат по-добри възможности," каза тя. "И тук в САЩ шансът да израснеш и да печелиш повече от родителите си намалява, и тук недоволството е очевидно — и това помогна за началото на политическата промяна, която сега се разгръща, преначертавайки търговията, имиграцията и много международни рамки."

Георгиева също призова за по-голяма вътрешна търговия в Азия, по-благоприятни за бизнеса промени в Африка и повече конкурентоспособност в Европа.

За САЩ тя призова правителството да се заеме с федералния дълг и да насърчава спестяванията на домакинствата. Федералният дълг е общата сума пари, която федералното правителство дължи на кредиторите си, като той е нараснал от 380 млрд. долара през 1925 г. до 37,64 трилиона долара през 2025 г. според данни на Министерството на финансите.

Конгресният бюджетен офис съобщи през юли, че новият данъчен и разходен закон на Тръмп ще добави още 3,4 трилиона долара към този дълг до 2034 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com