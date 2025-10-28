Експерти с притеснителен анализ. Ще се увеличат ли данъците и осигуровките

Експерти коментираха последниците от увеличването на данъците и осигуровките.

Това, което разбрах за новия държавен бюджет от информацията до момента е, че управляващите се опитват да съхранят "придобивките" на определени групи, които са на държавна издръжка, отместват взимането на решения с година напред, а в приходната част вдигат осигуровките. Всичко това ми прилича на решения, лишени от икономическа логика, т.е. много от решенията са чисто политически, а не на базата на някаква генерална стратегия.

Това коментира пред Нова тв Любомир Дацов.

Управляващите с този бюджет успяват да запушат някаква дупка, но не решеват генерално проблемите, а ги оставят за бюджет 2027. Но все пак ние знаем много малко и разчитаме на изтървани думи от отделни политици, които може и да не са верни, уточни той.

Ние трябва да започнем разговор за това как произвеждаме нещо и така да вкараме пари в държавата, а не как да пренареждаме парите между хората и да се опитваме те да не са много недоволни, защото това нещо си има лимит, коментира Добромир Иванов.

Това да се вдигат данъците е лошо, защото това автоматично ще отблюсне външните инвеститори, а ще отблъсне и българските, защото те също ще излязат от страната и така тук няма да има производство и нови работни места. Данъците само кърпят моментното състояние. Ако искаме да вкараме пари в икономиката, трябва да се направи действащ закон за публично-частното партньорство, който да вкара повече частни пари в инвестициите, които държавата трябва да направи. Готов е законопроектът, който трябва да реформира пенсионните ни фондове и да създаде мултифондове и така фондовете да могат реално да инвестират и да облекчат бюджета. Този закон седи от половин година на трупчета, а всички са съгласни, че той трябва да се придвижи и да влезе в сила от април, коментира той.

Вдигането на осигуровки е едно от най-лошите решения, което се случва. България в момента има средно ниво на осигуровки в Европа. Това не е както си мислим, че имаме ниски данъци. Сега като ги вдигнат с тези 2%, ще влезем в групата на първите 7-8 държави с най-високи осигуровки в рамките на ЕС. Осигуровките директно участват във формирането на цената на стоката. Т.е. осигуровката директно вдига цената на труда и донякъде повлиява инфлацията, обясни Дацов.

