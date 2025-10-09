Буруджиева отряза прогнозите за срив на кабинета

Въпреки политическите трусове и напрежението между институциите, правителството ще оцелее, а прогнозите за неговото падане в следващите три месеца са „абсолютно обречени“. Това заяви пред НоваНюз политологът доц. Татяна Буруджиева, която подчерта, че логиката и интересите на основните партии в управлението диктуват стабилност, а не предсрочни избори.

Няма логика да предадеш властта на конкурента

Буруджиева посочи, че първите месеци от въвеждането на еврото са критично важни за страната и едно разпадане на правителството би било „тежък удар за всички партии“. Според нея няма никаква политическа логика партиите в управлението да искат избори, защото това би подарило огромен бонус на президента.

„Няма логика да предадеш властта на най-прекия си конкурент. Това правителство ще хвърли усилия да се задържи поне до президентските избори“, категорична беше тя. Буруджиева допълни, че не е изключено този парламент да излъчи ново правителство в различна конфигурация, ако балансът на интересите го наложи.

Политизацията изяжда институциите

Политологът отправи критика и към липсата на срокове за решения от страна на президента, която, по думите ѝ, парализира работата на институциите. Тя предупреди, че всяко действие на държавен орган у нас моментално се политизира, което изчерпва доверието в самите институции.

„Това са органи, които трябва да извършват някакви действия, а с политизирането се разширява полето на недоверие“, каза Буруджиева. Тя отбеляза, че няма драма в това прокуратурата да поиска информация за кризата с боклука в София, тъй като това е в правомощията ѝ и не представлява натиск.

Кметът на София под лош знак

Коментирайки ситуацията в столицата Буруджиева беше категорична, че кризите не са добър старт за кмета Васил Терзиев. „Когато името на кмета изплува след криза или проблем, това не е добър знак и не вещае добри перспективи за втори мандат“, обясни тя.

Според нея обществената умора от постоянни скандали и институционални сблъсъци изяжда политическия капитал на всички участници в управлението, но правителството ще направи всичко възможно да задържи контрола поне до изборите за държавен глава.

