Анализатори: Радев изпусна шанса си, ПП-ДБ се топи в лидерски амбиции

Политолози и анализатори не спестиха критиките си към президента Румен Радев и коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“. Според тях

държавният глава е загубил ролята си на обединител и вече говори като партиен лидер,

а формацията на Асен Василев и Кирил Петков се разпада под тежестта на собственото си его и амбиции. Вместо стабилност политическата сцена се превръща в полигон на лични проекти и неизпълнени обещания.

Радев – от арбитър до играч

„Президентът започва да говори с думите на ПП-ДБ. Да не би да се окаже, че шарлатаните пак са добри? Някой е убедил Радев, че той е част от разделението на властите“, заяви пред БНТ политологът доц. Татяна Буруджиева. По думите ѝ държавният глава се е отказал от ролята на балансьор и е преминал в лагера на политическите играчи, опитвайки се да влияе върху процесите като лидер, а не като президент.

Проф. Светослав Малинов беше още по-краен: „Нямаме президент, който да търси баланса в държавата – той говори като партиен лидер. Иска да направи партия, но не може. Дори когато излезе от президентството, вече няма как да я създаде – изпусна момента.“

Според него Румен Радев е пропуснал исторически шанс да се превърне в реална политическа алтернатива, а днес просто повтаря реплики, които звучат като опозиционна реторика, но без съдържание и стратегия.

Малинов прогнозира, че президентските избори ще се превърнат в „разковничето“ на следващия политически цикъл. „Те ще покажат дали хората изобщо искат нова партия или просто ще оставят ГЕРБ и Делян Пеевски спокойно да си свършат работата“, каза той.

ПП-ДБ: Между приятелски кръг и лидерска власт

Анализаторите бяха единодушни, че и от другата страна на политическия спектър положението не изглежда по-добре. „ПП-ДБ не е партия и няма да стане – ще продължи да си функционира като приятелски кръг. Асен Василев олицетворява това. Лена Бориславова вече не е в кръга му, а това е показателно“, коментира доц. Татяна Буруджиева.

По думите ѝ формацията е изгубила организационна логика и се движи изцяло по волята на един човек. „Досега ПП поне взимаше решения. Сега с позицията на Василев, че заедно с „Възраждане“ ще подкрепи някакъв вот, не виждам никаква последователност. Няма дебат, няма структура – има лидер и той се казва Асен Василев“, добави тя.

Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова също смята, че моментът за създаване на партия около президента или някаква нова политическа алтернатива вече е безвъзвратно изгубен. „Моментът беше изпуснат за партия на президента“, категорична бе тя.

Разпад и безалтернативност

„ПП-ДБ осъзнават, че предсрочни избори трудно ще предизвикат, и затова ще се фокусират върху президентските“, прогнозира проф. Светослав Малинов.

Но според анализаторите именно там ще проличи пълният срив на формацията – липсата на визия, разпадащото се лидерство и невъзможността да предложи реална алтернатива.

Комбинацията между пасивен президент и самозабравила се коалиция изправя държавата пред вакуум на отговорност. Властта се превръща в сцена на лични амбиции, а обществото – в зрител, който гледа как политическите проекти се разпадат, преди още да са създадени.

