Случаят „Петрохан“ - психопатия, йерархия и въпроси без отговор
Интервю с майка разпали нова вълна от съмнения
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Интервю с майка разпали нова вълна от съмнения
Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
Момичето, ръгало хора в столицата, страда от шизофрения. Това стана ясно от интервю на психолога Росен Йорданов и директора на Държавната психиатрич...
Легла има, лекари няма
Ако майката на двете деца се окаже вменяема и няма психично заболяване, ще бъде осъдена
Вече има решение на Пазарджишкия районен съд
Една определена зависимост се превръща в бича на века
Този тип общуване ни отдалечава един от друг. То е опосредствано от техническо средство
Известният психиатър обжалва глобата
Тя обмисля да внесе предложение до здравното министерство да се закрият психиатрични болници
Цветеслава Гълъбова избухна
Той няма да убие, но предизвиква еуфория, която бързо отминава
Мъжкият дуел е между Хазарта и Борисов
Директорът на държавната психиатрия каза защо влиза в политиката
По думите й лечението на депутатите са "социални шамари"
Разочароващо е това, че са дали заявка за добри неща, но не са ги направили
Разпространението на райски газ взима застрашителни размери, заяви вицепремиерът
Със служебните правителства президентът показа, че хора от различни цветове могат да работят заедно
При евентуално връщане на по-строги епидемични мерки хората ще са недисциплинирани
В тази ситуация (с коронавируса) много важна е ролята на медиите