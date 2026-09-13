Голямо разместване във Водафон - френски милиардер взима дела на E&
Сделката за 5,95 млрд. долара изважда оператора от ОАЕ от британската група и превръща Ксавие Ниел в още по-силен играч в сектора
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Сделката за 5,95 млрд. долара изважда оператора от ОАЕ от британската група и превръща Ксавие Ниел в още по-силен играч в сектора
"Водафон" изпраща по 210 000 предупреждения на ден, докато престъпниците атакуват преди празниците
Компанията за мобилни комуникации в света "Водафон" разкри съществуването на тайни кабели, които позволяват на правителствени агенции да подслушват вс...
Берлин. Лични данни на 2 млн. потребители са изтекли от сървърите на Водафон Германия, предаде Ройтерс. Хакери са получили достъп до имена, адреси и н...