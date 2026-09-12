Маргарита Хранова ококори зрителите. Голямо решение
Ето в какъв формат ще е новия албум
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Ето в какъв формат ще е новия албум
Естрадната легенда сподели спомени за кариерата и семейството си
Освен това не е била призната за творец с "голям принос към България"
Поп звездата често ходи с внуците на картинг
Поп звездата работи при военните, за да крепи семейния бюджет
Държавата не я одобри за пожизнена парична награда за заслуги към нацията
Концертът ще представи едни от вечните български хитове на музикалните легенди Маргарита Хранова и Орлин Горанов
Маргарита Хранова извика приятели, за да направят един от най-страхотните концерти на годината в зала номер едно в НДК. Голямата певица, чието гласище...
Внукът на обичаната ни естрадна певица Маргарита Хранова има шанс да играе за "Милан". 10-годишният Кристиян Бойчев е избран измежду 80 деца след подб...
"Не си задавам въпроса "Докога?" и никога не съм си го задавала, но ще пея, докато мога, докато хората ме обичат, докато се чувствам добре, докато има...
Певицата Маргарита Хранова получи признанието на журито на международния фестивал „Пирин фолк" в Сандански. Нейната песен „Молитва за нас" спечели пър...
Марги Хранова вдига голям купон за Цветница в наследствената си къща в Брезник. Именният ден на поп звездата обаче този път ще мине без Кристиян, най-...
Марги Хранова ще помогне на мъж да се обясни в любов на своята изгора тази събота в "Предай нататък" по bTV. Певицата ще изпълни с Валери Чорбаджийски...
Всеки вярва в любовта, казва голямата певица