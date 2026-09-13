Неми проговарят, парализирани прохождат. Чудесата на иконата „Св. Богородица Троеручица“
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
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Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Към богомолците ще се присъедини и президентът Илияна Йотова
Две къщи за гости и механа са изгорели, причината не е камина
Семейство промени историята на Троян
Орешак. На Националното изложение на художествените занаяти и изкуства в Орешак стартира традиционният събор на българското иконографско изкуство. Тов...