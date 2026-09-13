Шакира падна на сцената. Вижте какво направи
Направена съм от гума, каза тя
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Направена съм от гума, каза тя
Имаше драматична медийна кариера
Никола Велков участва в паметни мачове
Кой превърна новогодишната нощ в Кьолн в кошмар за десетки жени? А впоследствие и за десетки германци, които не са присъствали там, но на които им се...
Официално по повод Международния ден на доброволеца в Добрич бе присъдено отличие "Рицар на добрата воля". Тържеството се провежда за поредна година п...
Основателят на Facebook Марк Зукърбърг обяви вчера, че заедно със съпругата си Присила Чан вече са родители. Двойката се радва на дъщеричка. „Присила...
Обикновено претъпкан с европейски туристи, търсещи зимно слънце, египетският курорт Шарм ел Шейх се превърна в призрачен град, пише "Индипендънт". Нет...
Текстилният гюрук се вдига за 21 сек при скорост до 48 км/ч Land Rover представи първия в света луксозен, компактен SUV кабриолет. Range Rover Evoque...
Ричард Гиър публикува своя снимка като клошар по улиците на Ню Йорк. Актьорът искал да се дегизира като бездомник, за да види какво ще е отношението н...