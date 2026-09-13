Всичко за Национална Програма

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Павлова: Националната програма за саниране на панелните сгради започва от следващата година

Павлова: Националната програма за саниране на панелните сгради започва от следващата година

София. Националната програма за саниране на панелните сгради ще започне от следващата година. Ще бъде създаден фонд, от който да предоставим финансира...

03 декември | 14:05
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