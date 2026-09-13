Лекари от "Пирогов" прегледаха 250 деца в Разград
Това стана по изпълняваната от болницата Национална програма "Детско здраве"
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Това стана по изпълняваната от болницата Национална програма "Детско здраве"
8 сгради в Благоевградска област, одобрени за саниране по проект „Енергийно обновяване на българските домове" по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г...
Проблемът с популацията на безстопанствените кучета ще бъде изведен от общинско на национално ниво и ще бъде решаван с национална програма. Това реши...
Да се разработи Национална програма за превенция на бедствия и аварии, породени от свлачища, наводнения и пожари. Около тази идея се обединиха учас...
София. Националната програма за саниране на панелните сгради ще започне от следващата година. Ще бъде създаден фонд, от който да предоставим финансира...