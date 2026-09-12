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Герго Гергов с втори мандат

Герго Гергов с втори мандат

Кметът на Видин е кандидатура на БСП и БЗНС "Александър Стамболийски" Сегашният кмет на Видин Герго Гергов е кандидатът на БСП за кмет на Видин за сл...

23 юли | 19:20
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