18 лъжи от пролетта
Десислава Атанасова опроверга МВР шефа с официални данни, предоставени от…МВР
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Десислава Атанасова опроверга МВР шефа с официални данни, предоставени от…МВР
Тя ще води подкаст, който ще се казва: "Трейлъра: Маските падат"
Може да е за малко, но зарежда много, написа тя
Кадиев издаде любопитни подробности за „Аз обичам България”
Втора рокада в политическия кабинет на ведомоството
"Мислих какво да кажа, връщайки се на екран", бяха първите й думи, след което се разплака
Очакват рейнджърката да бъде изпратена в затворен ковчет
Прокуратурата иска постоянен арест за бившия командос Светослав Каменов
Намериха трупа на Десислава в двора на къщата на нейния приятел, който беше заловен в Мездра
40-годишната Деси излязла от дома си без да заключи, оставила телефона си да се зарежда
Десислава Стоянова завърши на шесто място във втория спринт на 7,5 км. за жени за Купата на ИБУ по биатлон в чешкия зимен център Нове Место. Българкат...