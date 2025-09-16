Огромна изненада! Любима водеща от бТВ се завръща

Светска бомба гръмна в премиерата на трейлъра на новото риалити по бТВ „Трейтърс“, което започва тази вечер. Събитието се проведе в мол "Парадайс", като на него присъстваха всички бъдещи участници. Там стана ясно, че

водещата Десислава Стоянова се завръща ударно на екран,

съобщава БЛИЦ.

Тя ще води подкаст, който ще се казва: "Трейлъра: Маските падат".

“Нямам търпение да видя какво ще предложи това предаване. Сигурна съм че зрителите и дори самите участници има много да се изненадват. Въпросите за доверието и предателството са много същности въпроси за всеки един човек. Дори когато всичко е игра, решенията, които взимаш, оставяш следа в теб”, каза Стоянова.

“Радвам се, че ще мога са говоря с участниците какво са преживяли, какво им се е случило, кои са хората които са ги предали”, завърши тя.

Деси Стоянова беше част от екипа на бТВ в продължение на общо 17 години.

От 2002 г. до 2007 г. тя е репортер в нюзрума на медията, където се занимава предимно с политическа журналистика. Създава и документални филми, отличени с престижни награди. През февруари 2012-та става водеща на "Преди обед" и така 12 години.

След напускането на "Преди обед" Деси Стоянова се отдаде на обучения по медийни и презентационни умения. Тя организираше курсове под наслов "Бъди гласът, който се отличава".

Стоянова се посвети изцяло на бизнес начинанието, което развива от години – курсове за комуникация и поведение пред камера, насочени към бизнесмени, магистрати и политици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com