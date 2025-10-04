Първа версия кой печели Traitors. Изненадата

Новото риалити шоу „Traitors – Игра на предатели“ по Би Ти Ви още с първия си епизод събра рекорден рейтинг и бурни коментари. А само дни след старта в интернет форумите се разгоря истински скандал – според множеството публикации от телевизията е изтекла информация, че големият победител ще бъде Даниел Бачорски. Новината раздели зрителите – едни вярват, че това е доказателство за нагласен финал, други го определят като обикновена спекулация, пише "Ретро".

Съмненията се засилиха, след като стана ясно, че още преди официалния старт на риалитито Бачорски е публикувал рекламни материали в социалните си мрежи с логото на главния спонсор на шоуто – марка за инвестиционно злато и обменни бюра. Мнозина приеха това като сигурен знак, че финалът е предрешен. „Как така той рекламира, преди дори да започне излъчването на шоуто? Значи е ясно, че ще стигне далеч“, коментират потребители.

В шоуто участват 25 популярни личности от различни сфери. Сред тях са волейболната легенда Владо Николов, актьорът Станимир Гъмов, адвокатката Искра Онцова, актрисата Силвия Петкова, водещият Боби Лазаров, актрисата Невена Бозукова и още редица известни лица от телевизията и спорта. Те са изолирани в „замък“ и трябва да трупат награден фонд чрез мисии, докато сред тях се крият трима предатели.

Мисията на предателите е тайно да елиминират съотборниците си, а на праведните – да ги разкрият и прогонят чрез гласуване. Ако в края на играта остане дори един предател, той печели целия фонд, а ако бъдат разобличени, наградата се поделя между праведните. Водещ е харизматичният Владимир Карамазов, който държи напрежението високо и следи за правилата.

Соченият за сигурен победител Даниел Бачорски е роден на 17 май 1988 г. в София в семейството на Олга Щилянова и Йордан Бачорски. Има трима братя и сестра. В края на миналата година се ожени на пищна сватба в Италия за дългогодишната си приятелка Атанаска, от която има две деца. Има и дъщеря от предишната си връзка с друга моделка – Емилия Лозанова.

