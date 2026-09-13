Клиентите на BYD ще ползват преференции за автомобилните застраховки на Евроинс
Един от водещите застрахователи в България и официалният дилър на най-големия бранд за електрифицирани автомобили в света - Еско Аутомотив, обединяват...
Следете всички новини, анализи и коментари за Преференции. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Един от водещите застрахователи в България и официалният дилър на най-големия бранд за електрифицирани автомобили в света - Еско Аутомотив, обединяват...
Ето какво показва личният вот на лидера на "Прогресивна България"
Хората на Христо Иванов скроиха номер на партньорите си
От ПП-ДБ веднага се разграничиха от своята представителка
Нова изненада в Пловдив
Кирил Петков с най-много преференции на вота
Ето най-личните преференции
Ето как гласуваха родопчани
Ето кой бие всички по преференции
ГЕРБ-СДС е първа политическа сила в общината, в Хасково печели "Продължаваме промяната"
Каза какъв е проблемът на здравната система
Общо 10 662 са гласували с личен вот, 9902 са за представителите на "Има такъв народ
ИТН е първа сила под тепетата
Иска състезание с преференции
Над 43% от избирателите са използвали преференции
Как преференциите разместват листите в Пловдив област
Валентин Милушев я бие с преференции
Тя получи рекордните 3863 гласа
Синът на кмета на Симитли пренареди листата в Благоевград
Как протича изборният ден в регионите