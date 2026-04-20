Радев отвя Борисов с преференции. Абсолютен шампион

Румен Радев отвя всички с преференции. Той е абсолютен шампион по личен вот на парламентарни избори, откакто преференциите бяха въведени през 2014 г. Предпочитания за него в бюлетините си са отбелязали 22 741 души в Бургас и 21 541 в 25-и МИР в София. На двете места Радев бе водач на листите на "Прогресивна България", която спечели изборите с рекордните 44,6% от гласовете. За нея гласуваха близо 1,5 милиона българи.

Радев отвя конкуренцията в лидерския 25-и МИР. Той е с три пъти повече преференции от Бойко Борисов, който има личен вот от 7063 гласа и седем пъти повече от първия в листата на ПП-ДБ Бойко Рашков (3519). Председателят на МЕЧ Радостин Василев има далеч по-малко от тях (2559), но пък повече от Костадин Костадинов на “Възраждане” (2475). Слави Трифонов е с 381 преференции.

В София Радев отвя и Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова от “Демократична България”, които на последните избори бяха отличници. Божанов обаче е втори след него от всички кандидати.

В Бургас, където Радев има 22 741 преференции, водачът на ГЕРБ - бившият енергиен министър Жечо Станков, има 4347 гласа. Първият при ПП-ДБ Мирослав Иванов е с 1238 - двойно по-малко от вечния втори там Димитър Найденов (2597). А лидерът на БСП Крум Зарков е със 723 лични гласа.

Въпреки рекордните лични резултати на Радев абсолютният шампион по преференции у нас продължава да е Момчил Неков с малко над 34 хиляди гласа. Той стана известен като “феномена 15/15”, след като през 2014 г. измести лидера на БСП и първи в листата за евроизборите Сергей Станишев. Той беше номер 15, а левицата - с бюлетина №15, и мнозина от социалистите зачеркнаха два пъти 15 - за по-сигурно, а и защото прясно въведеното преференциално гласуване още затрудняваше избирателите като технология.

В 23-и МИР, където в листата на ПП-ДБ Николай Денков и Елисавета Белобрадова са с по над 9600 гласа, а Божидар Божанов събира над 13 хил. лични предпочитания. Водачката на ПБ тук Михаела Доцова е взела 6468 гласа. Томислав Дончев от ГЕРБ е с 5876 гласа, а лидерът на “Сияние” Николай Попов - 3963.

Кандидатите на ПП-ДБ бият тези на Румен Радев по личен вот и в 24-и МИР. Там десетата в листата - джензито Анна Бодакова, е с 6837 преференции, а първият Ивайло Мирчев - с 6692. Човекът на Радев Стефан Белчев е доста зад тях с 4432 отметки.

