Антонио Коща поздрави Румен Радев и го приветства за завръщането му в Съвета

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави днес Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и го приветства за завръщането му в Съвета. В телефонен разговор двамата направиха преглед на редица теми от дневния ред на ЕС и обсъдиха кризите и прездизвикателствата, пред които е изправена Европа. Председателят на „Прогресивна България“ постави акцент върху укрепването на стратегическата автономия на ЕС в разгара на кризите и способността на съюза ефективно да ги преодолява в интерес на европейските граждани.

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави в телефонен разговор Румен Радев с убедителната победа на „Прогресивна България“ и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността. Марк Рюте подчерта, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за побитическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона. Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев получи и редица поздравления за постигната категорична изборна победа на парламентарните избори от Съвета на Европа, както и от държавни и правителствени ръководители на страни от региона.

