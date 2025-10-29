Wizz Air отчита исторически успех и нова ера в обслужването на пътниците

Водещата европейска авиокомпания и безспорен пазарен лидер в България обяви впечатляващи резултати от първите шест месеца на своя мащабен трансформационен план Customer First Compass.

Инициативата, оценена на 14 млрд. евро, поставя клиента в центъра на всички дейности на компанията и вече показва реални резултати - 10% подобрение в цялостното удовлетворение на пътниците. Успехът идва след най-силното лято в историята на авиопревозвача, белязано от рекордни нива на точност, ефективност и устойчив растеж.

Рекордна точност и иновации, задвижвани от AI

През 2025 г. Wizz Air постигна близо 22% подобрение в точността на полетите, като процентът на изпълнение достигна внушителните 99,5 на сто. Това стана факт въпреки 7-процентния ръст на полетите спрямо предходната година – до 1000 полета дневно в пиковите летни месеци. Постижението е резултат от постоянните инвестиции в нови технологии и системи с изкуствен интелект, внедрени както в оперативния контролен център, така и в пилотската кабина и обслужването на клиенти.

AI решенията на Wizz Air позволяват по-бързо вземане на решения в динамични ситуации, по-добра координация между екипите и минимизиране на закъсненията. Компанията съчетава технологичните си инвестиции с подобрения в наземните операции, вкл. ангажирането на допълнителен персонал на ключовите летища от своята мрежа. В резултат времето за наземно обслужване на самолетите е съкратено с цели 34% само за шест месеца – постижение, което пряко подобрява пътуването на всеки клиент и подчертава ефективността на бизнес модела на Wizz Air.

Ръст на пътниците, мрежата и флотилията - устойчиво и екологично

Wizz Air продължава да инвестира в разширяване на своята флотилия и маршрутна мрежа. До края на 2025 г. авиокомпанията ще достигне впечатляващия праг от 250 самолета, като над 70% от тях са от най-новото поколение Airbus A321neo. Този модел предлага до 20% по-нисък разход на гориво, по-малко емисии и по-ниски нива на шум, а средната възраст на самолетите в целия флот е едва 4,6 години – една от най-ниските в индустрията.

Тези резултати поставят Wizz Air сред водещите европейски авиокомпании по устойчивост и енергийна ефективност. Превозвачът следва стриктно своята пътна карта за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г., като въвежда иновации в горивната ефективност, оптимизацията на маршрути и намаляването на въглеродния отпечатък на всяко пътуване.

В същия период авиокомпанията отвори нови бази в Букурещ (Бъняса), Братислава, Варшава (Модлин), Ереван и Подгорица и стартира 250 нови маршрута, като по този начин засили присъствието си на стратегически пазари и подобри достъпа на пътниците до повече дестинации на достъпни цени.

Паралелно с това, Wizz Air инвестира в модернизация на клиентската комуникация. Компанията обнови своя Помощен център, въведе функцията My Journey и надгради чатбота Amelia, задвижван от изкуствен интелект. Той осигурява мигновени отговори за резервации и промени, а резултатът е 5% ръст на удовлетворението на клиентите при управление на ситуации с промени или нарушения в полетите.

All You Can Fly - иновативна програма, променяща начина, по който летим

В контекста на стремежа си да направи въздушното пътуване още по-достъпно и гъвкаво, Wizz Air стартира третата вълна на своята абонаментна програма All You Can Fly. Срещу годишна такса от 499 евро клиентите получават възможност за неограничен брой полети из цялата мрежа на авиокомпанията, като заплащат само 9,99 евро резервационна такса за билет. Програмата ще бъде достъпна в 34 държави, включително България, като ще предложи общо 10 000 членства.

Третата фаза на инициативата е естествен резултат от огромния интерес до момента – от старта на All You Can Fly миналата година абонатите са пътували средно по девет пъти годишно. Това доказва, че концепцията отговаря на съвременния ритъм на живот и нарастващата мобилност на клиентите.

„Изключително сме горди с резултатите, които постигнахме след старта на програмата Customer First Compass“, заяви Майкъл Делехант, главен търговски и оперативен директор на Wizz Air, по време на специално събитие в Лондон.

Майкъл Делехант

„Въпреки предизвикателната икономическа среда и покачващите се цени, ние продължаваме да предоставяме достъпни възможности за пътуване, предлагайки на клиентите възможността да пътуват на цената на един чифт маратонки“, допълни той.

По думите му, програмата е част от амбицията на компанията да „предефинира значението на нискотарифното пътуване“, комбинирайки достъпни цени с висококачествено обслужване и изключителна оперативна ефективност.

Най-успешното лято в историята и поглед към бъдещето

„Това лято беше най-успешното в историята ни, със значителни подобрения в точността на полетите, процента на изпълнение и времето за обслужване на самолетите, като същевременно достигнахме прага от 1000 полета на ден“, подчерта още Делехант.

„Ние не просто правим подобрения, а отиваме по-далеч и разширяваме предимствата за клиентите си. Само през последните шест месеца въведохме 250 нови маршрута и стартирахме редица вълнуващи нови продукти, които вече преобразяват клиентското изживяване. Докато навлизаме в следващата фаза на това пътешествие, ще продължим да бъдем иновативни и да откриваме нови начини за осигуряване на възможно най-доброто преживяване при летене. Let’s WIZZ!“, призова търговският шеф.

С тези думи Wizz Air потвърждава своята визия за бъдещето – компания, която не просто следва тенденциите, а ги създава. Със стратегически инвестиции, млада флотилия, смели технологии и клиент в центъра на всичко, авиопревозвачът затвърждава позицията си като водещ иноватор в европейската авиация и символ на достъпното, модерно и отговорно пътуване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com