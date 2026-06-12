Пускат нова банкнота от 20 евро
Новата банкнота от 20 евро беше представена в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн от председателя на ЕЦБ Марио Драги. Тя ще влезе в обращение на 2...
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Новата банкнота от 20 евро беше представена в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн от председателя на ЕЦБ Марио Драги. Тя ще влезе в обращение на 2...