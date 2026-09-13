Селото на Ботевите четници става имотен коз. Новото Драгалевци
Къща с двор за 71 000 евро на час път от София, златни парцели излизат на пазара
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Къща с двор за 71 000 евро на час път от София, златни парцели излизат на пазара
Той е бил задържан, но към този момент е на свобода
Задържаха 49-годишен мъж, прострелял бременна в Скравена. Криминалисти изясняват обстоятелствата около инцидента, съобщиха от пресцентъра на МВР. Към...
Двамата живеели на съпружески начала, 17-годишното момче издъхнало на мига 14-годишна девойка е нанесла прбодна рана с кухненски нож в сърцето на люб...