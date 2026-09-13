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14-годишна уби мъжа си с нож

14-годишна уби мъжа си с нож

Двамата живеели на съпружески начала, 17-годишното момче издъхнало на мига 14-годишна девойка е нанесла прбодна рана с кухненски нож в сърцето на люб...

30 ноември | 16:07
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