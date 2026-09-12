Васил Найденов разкри тайната зад най-новата си песен
Певецът призна защо оставил парчето да „отлежи“ и как една фраза се превърнала в неговия нов припев
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Певецът призна защо оставил парчето да „отлежи“ и как една фраза се превърнала в неговия нов припев
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