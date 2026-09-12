БСП след удара - Зарков призна грешките и поиска ново доверие
Социалистите тръгват на обиколка в страната и готвят промяна в посоката
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Социалистите тръгват на обиколка в страната и готвят промяна в посоката
Ново изследване на „Тренд“ показва ГЕРБ с 26,4% и три партии, борещи се за второто място в предстоящ вот
Асен Василев според него е "китайски комунист"
Големият въпрос е ще се разцепи ли ПП-ДБ
ДПС-Ново начало търси отваряне към други етноси
Разделението на електората на ДПС зависи от това накъде ще отиде местната структура
Пеевски иска ДПС да стигне 500 000 гласа и партията да влезе през парадния вход, каза журналистът
Отваря се огромно пространство за нещо ново, прогнозира Симеонов
Демократичната общност, а не ДПС има най-слепия, твърд и феодален електорат
Нерешилите наблюдават всички знаци от политическите сили и вземат решение
Големите губещи са БСП, "Демократична България" и "Има такъв народ"
На новите избори социалистите ще се представят по-добре, каза Крум Зарков
Щабовете не успяха да превключат на друга скорост през последната седмица
Да се прогнозира кой ще бъде победител в битката между БСП и ГЕРБ на предстоящите евроизбори е невъзможно с методите на социологията
ВОЛЯ ще получи подкрепа от 5.5% от гласовете, ВМРО – БНД - 4.4%
Свои шансове да са над чертата имат също „Воля“, която разви мащабна кампания, а и Демократична България
За ГЕРБ биха дали вота си 32,4 на сто от заявилите, че ще гласуват, за БСП за България – 27,3 на сто, за ДПС – 13,3 процента, за ВМРО-БНД – 6,5 на сто
Тенденцията за превес на ГЕРБ пред БСП се запазва, въпреки продължаващата размяна на предизборни остри реплики между лидерите им
От Бай Ганьо до днес електоратът и политиците се надлъгват като лисица и гарга Изборите са единственият важен обществен акт, казва британският писате...