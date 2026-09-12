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От урна на урна и от век на век

От урна на урна и от век на век

От Бай Ганьо до днес електоратът и политиците се надлъгват като лисица и гарга Изборите са единственият важен обществен акт, казва британският писате...

28 септември | 6:30
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