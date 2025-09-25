Расте подкрепата за ДПС-Ново начало при статична политическа картина

ГЕРБ запазва първото място при евентуални нови избори, но именно

ДПС-Ново начало е формацията, която продължава да увеличава електоралната си подкрепа

и се приближава до битката за втората позиция.

Това сочи новото проучване на „Тренд“, изготвено по поръчка на „24 часа“, посветено на нагласите към основните институции, партиите и актуалните теми. Изследването е проведено между 13 и 20 септември 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1004 души на възраст над 18 години.

Ниски оценки за институциите и песимизъм за икономиката

Според данните електоралната картина остава относително статична – ГЕРБ запазва водещата си позиция, а следващите три формации са с почти изравнени резултати. Оценките към основните институции също не показват сериозна динамика, като преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние. Парламентът продължава да е с традиционно ниско одобрение – едва 15% положително срещу 77% отрицателно. През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват и достигат 66%. За президента положителната оценка е 43%, а отрицателната – 44%.

ГЕРБ първи, оспорвана битка за второто място

В числово изражение ГЕРБ води с 26,4% от гласуващите. Три формации – „Възраждане“ (13,9%), ДПС-Ново начало (13,5%) и ПП–ДБ (13,3%) – са практически изравнени в надпреварата за второто място. След тях се нареждат БСП–ОЛ със 7,2%, МЕЧ с 6,5% и ИТН с 5,7%. Партия „Величие“ е около парламентарната бариера с 4,1%, а АПС остава под нея с 2,5%.

Малко под половината – 48% – заявяват, че биха гласували при избори днес, което се равнява на приблизително 2,64 милиона избиратели.

Очакванията за икономиката са по-скоро песимистични: само 18% вярват в подобрение през следващата година, 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял за годината. По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат влошаване на положението си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com